Maltempo: passata piena Arno a Pisa, nessuna criticità

E’ transitata questa notte intorno alle 2 la piena dell’Arno a Pisa che ha registrato il picco più alto a 3,18 metri, sotto il primo livello di guardia che è di 3,50 metri. La situazione è quindi sotto controllo e ora il livello del fiume sta calando sotto i 3 metri e dovrebbe continuare a scendere anche nelle prossime ore. Lo rende noto il Comune di Pisa.

“La situazione è sotto controllo – sottolinea in una nota il sindaco Michele Conti -, la piena sta transitando in queste ore ma non c’è stato bisogno di interventi particolari come il

montaggio dei panconcelli, perché il livello del fiume è rimasto sotto il primo livello di guardia”. Conte osserva che “invece per quanto riguarda il reticolo minore qualche problema c’è stato. La Protezione civile e il Consorzio di bonifica, che ringrazio entrambi per l’impegno particolare che li ha vistiall’opera nel fine settimana, sono stati impegnati nel risolvere gli allagamenti che si sono verificati sul litorale, a Marina, Tirrenia e Calambrone e nella zona dell’aeroporto, che rimane in città la criticità maggiore da risolvere. Oltre al fatto che a Tirrenia e Calambrone.

il problema è stato legato anche alla mancanza di energia elettrica che non ha premesso all’idrovora del Consorzio di entrare in funzione”. “È fondamentale come Comune – prosegue il sindaco – continuare ad investire sulle manutenzioni ordinarie e sugli investimenti in opere di sicurezza idraulica, ma non basta. Invito anche la Regione

Toscana ad mantenere alta l’attenzione sulle opere che riguardano il reticolo idrico del territorio, perché il problema della sicurezza idraulica deve essere affrontato e risolto nel

suo insieme”.