Empoli: al via le prenotazioni per il Centralino delle fiabe

Il telefono squilla e dall’altra parte della cornetta c’è un personaggio che racconta una fiaba di Natale: si tratta di una delle azioni progettuali che vede Giallo Mare Minimal Teatro sperimentare modalità di gioco teatrale e spettacolo a distanza.

“Sarebbe stato il momento degli spettacoli alla domenica per le famiglie, degli incontri a teatro per i laboratori pomeridiani, ma in quest’anno così strano visto che i bambini e le bambine non possono venire da noi abbiamo pensato di arrivare noi a casa loro. Abbiamo scelto alcune fiabe di Natale da raccontare al telefono, i nostri attori e attrici trasmetteranno un po’ di magia natalizia, delle storie e dei loro personaggi.” Così Vania Pucci, presidente di Giallo Mare spiega l’iniziativa.

Il progetto è promosso da Giallo Mare Minimal Teatro con il sostegno del Comune di Empoli.

Il Centralino delle favole sarà attivo da sabato 12 a martedì 22 dicembre dalle 16.00 alle 19.30. Tutti i genitori interessati da lunedì 7 dicembre possono inviare una e-mail e prenotare un racconto telefonico che sarà gratuito.