Aria, il nuovo singolo di Tommaso Novi in programmazione su Controradio

E’ uscito lo scorso novembre il singolo “Aria” del cantautore toscano Tommaso Novi, da oltre una settimana in rotazione sulle frequenze di Controradio.

Il nuovo singolo di Tommaso Novi, è una canzone d’amore che racconta di una libertà ostacolata, agognata ed infine ritrovata. Protagonisti della storia sono due amanti che, dopo varie peripezie, riescono a ricongiungersi in un finale quasi surreale che li vede volare via insieme in una nuova dimensione celeste.

Spiega il cantautore «Quando trattengo il respiro sott’acqua vivo una profonda intimità con me stesso, ritorno bambino, ritrovando una forma più semplice di me e delle cose importanti».

“Aria” è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica (Blackcandy Produzioni)

GUARDA IL VIDEO