Covid, Nardella: se i negozi sono aperti non ha senso chiudere le strade

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto alla trasmissione “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, soffermandosi sulle misure da attuare durante il periodo natalizio.

Sullo shopping natalizio “stamani ho partecipato al Cosp con la nuova prefetta Alessandra Guidi, ne abbiamo parlato. E’ chiaro che se si aprono i negozi non ha senso chiudere le strade e le piazze dove ci sono quei negozi, altrimenti diventa contraddittorio. Dobbiamo fare attenzione a non cadere in queste contraddizioni e allo stesso tempo invitare tutti a essere prudentissimi, molto attenti e rigorosi sulle regole. Stiamo prevedendo anche misure specifiche di controlli agli ingressi dei grandi centri commerciali”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto alla trasmissione ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1.

Per evitare l’aumento del contagio durante le feste, ha ribadito, “quello che si può fare è aumentare i controlli e prevedere delle misure di maggiore prudenza. Stiamo lavorando su questo fronte, faremo una mappatura di tutte le vie dello shopping di Firenze inclusi anche i centri commerciali e poi valuteremo insieme al prefetto e alle forze dell’ordine che tipo di controlli e misure fare in queste aree. Va bene lo shopping natalizio ma non può essere la corsa al regalo tra la folla come purtroppo si è visto a Roma e Torino”.