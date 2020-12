Lucia, la radio al cinema in streaming

Il 12 e il 13 dicembre torna LUCIA la radio al cinema, festival internazionale dedicato all’ascolto di opere radiofoniche e di podcast

Festival che celebra l’arte del racconto senza immagini giunge alla sua seconda edizione. Un evento radiofonico online che ospiterà live talk, digital masterclass, sessioni guidate di ascolto, narrazioni sonore, podcast e produzioni radio da tutto il mondo.

“Dopo mesi in cui ci siamo aggrappati alla voce per non perdere il mondo esterno e quello degli affetti, ci sembra necessario ribadire l’importanza dell’ascolto come spazio di relazione e di costruzione di senso” – affermano le organizzatrici del Festival Ilaria Gadenz e Carola Haupt.

manifatturatabacchi.com Il festival curato da Radio Papesse e co-prodotto da NAM – Not A Museum, torna a Firenze il 12 e 13 dicembre in diretta streaming dagli spazi di Manifattura Tabacchi e in ascolto online su luciafestival.org

Per conoscere il programma QUI

“Bentornato al Festival Lucia, ormai inserito stabilmente nel palinsesto artistico e culturale della nostra città. In un periodo difficilissimo per la cultura il ritorno, ovviamente in modalità digitale, di un appuntamento innovativo e meditato è un bel segnale di vitalità del settore. Speriamo di tornare al più presto a una fruizione culturale partecipata e in presenza ma nel frattempo ben vengano questi eventi online che non ci fanno interrompere il filo con produzioni di qualità. Ringrazio Radio Papesse che si conferma grande laboratorio di ricerca antesignano di nuove tendenze e la Manifattura Tabacchi, esempio di rigenerazione urbana e luogo di eventi e cultura di primo piano in città anche in un periodo così particolare” – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi.