Arezzo: proprietario di un autolavaggio arrestato con 7 kg di droga

Arezzo – Il titolare di un autolavaggio di 41 anni possedeva sette chili di droga, tra hashish e marijuana. L’uomo era incensurato. Trovati con lui 5,5 chili di hashish e 2,2 di marjuana.

Una vita apparentemente tranquilla quella di un 41enne residente ad Arezzo, marito e padre di una figlia, che possedeva una autolavaggio. In realtà c’era ben altro nella vita dell’uomo: frequenti viaggi verso l’Italia settentrionale tornando ad Arezzo il giorno stesso della partenza.

Tanti viaggi da far insospettire gli investigatori della squadra mobile che sabato mattina hanno monitorato l’ennesima partenza del 41enne. Egli era accompagnato da moglie e figlia, una minorenne proprio allo scopo, verosimilmente, di rendere il viaggio ancora meno sospetto nell’eventualità di un controllo.

In questa circostanza, però, al ritorno è stato fermato presso il casello autostradale di Arezzo, con l’ausilio della Polizia stradale. Gli evidenti segni di nervosismo del 41enne, residente ad Arezzo ma di origine albanese, hanno subito trovato un riscontro in quanto, in una valigia sistemata nel portabagagli dell’autovettura, insieme a vestiti e altri effetti personali, sono stati trovati 10 panetti, di hashish per un totale di 5,5 chili e 2,2 chili di marjuana confezionata, sottovuoto, in due buste di nylon. L’uomo è stato arrestato e associato al carcere di Arezzo.