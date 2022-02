Covid, no vax curato dai medici scrive lettera per ringraziarli

Andrea, questo il nome dell’uomo che si definisce lui stesso no vax, ha raccontato la sua vicenda personale in una missiva che ha inviato ai dirigenti dell’Asl Toscana sud est chiedendo che fosse diffusa.

Salvato dal Covid all’Ospedale San Donato di Arezzo un no vax ha voluto ringraziare i medici inviando loro una lettera e chiedendo di diffonderla. Andrea ricorda di essere giunto nel reparto di malattie infettive del San Donato di Arezzo diretto dal dottor Danilo Tacconi con gravissime difficoltà respiratorie, e la paura di poter morire da un momento all’altro, in piena solitudine.

“Vedi le persone accanto a te che non conosci – scrive Andrea -, chiuse nei loro scafandri impegnate a sconfiggere il virus ma anche vicine per aiutarti e per incoraggiarti a non mollare, a darti la speranza. Queste persone diventano la tua famiglia, i tuoi amici – aggiunge -. Non sono più volti sconosciuti ma persone che non vedi l’ora di rivedere, che aspetti ogni mattina, a cui ti aggrappi a cui ti affidi perché rivederli significa essere ancora vivi. Grazie di cuore Andrea”.

La lettera ha particolarmente toccato i sanitari del San Donato che, fino ad ora, non avevano mai ricevuto offese particolari dai no vax ma neanche ringraziamenti per aver salvato loro la vita. Ora Andrea, confermano dalla Asl, è guarito, e può tornare alla sua vita.

Intanto, sono 2.783 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 24.260 test di cui 9.347 tamponi molecolari e 14.913 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,47% (61,6% sulle prime diagnosi).

Era dal 27 dicembre che non si registravano meno di 3mila casi giornalieri, Rispetto a ieri i contagi sono diminuiti (erano 5.683), a fronte di un minor numero di test (erano 51.972) e il tasso di positività è aumentato (era 10,93%).