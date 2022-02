Musica: una valanga di novità!

Una valanga di novità musicali! Passato il lungo periodo festivo e l’intermezzo sanremese tornano le novità discografiche più attese della stagione. Alcuni dei tantissimi nuovi brani che potete ascoltare da questa settimana!

Una valanga di novità musicali a partire da questa settimana. Attesissimi i Red Hot Chili Peppers che pubblicano il loro nuovo e dodicesimo album in studio dal titolo Unlimited Love il prossimo 1 aprile 2022 su etichetta Warner Records. Il primo album con il chitarrista John Frusciante dal 2006 e il primo con il produttore e collaboratore di lunga data Rick Rubin dal 2011. Ad anticipare il disco la band di Los Angeles ci regala il primo singolo “Black Summer”.

Quest’estate, i Red Hot Chili Peppers partiranno per un tour mondiale a supporto di Unlimited Love. La band avrà molti ospiti in alcune date selezionate, tra cui Anderson.Paak & The Free Nationals, A$AP Rocky, Beck, HAIM, King Princess, St. Vincent, The Strokes e Thundercat.

I Franz Ferdinand condividono oggi il video di “Curious”, il secondo brano inedito tratto da Hits To The Head, la raccolta dei loro più grandi successi in arrivo l’11 marzo su Domino. QUI potete vedere il video. Da oggi il brano in rotazione su Controradio.

Sempre dalla Gran Bretagna il ritorno dei Bloc Party che condividono oggi il nuovo singolo “The Girls Are Fighting”, secondo estratto dall’attesissimo sesto album in studio Alpha Games, in uscita il 29 aprile.

“Everything’s Electric” è invece un’anticipazione dell’attesissimo album di Liam Gallagher. La canzone è stata co-scritta da Dave Grohl (che suona anche la batteria nel brano) con il produttore Greg Kurstin. Liam Gallagher e Dave Grohl si sono incontrati per la prima volta tanti anni fa, quando i Foo Fighters sono stati in tour con gli Oasis. Da allora c’è una reciproca ammirazione e negli ultimi anni è aumentata l’attesa su una loro possibile collaborazione. Per il disco c’è però da attendere fino al prossimo 27 maggio.

Tra le novità discografiche proposte dalla redazione musicale troviamo anche le giovanissime The Linda Lindas, la band punk tutta al femminile di base a Los Angeles, che annuncia l’attesissimo album d’esordio Growing Up, in uscita in digitale l’8 aprile e in formato fisico il 3 giugno su Epitaph Records. Sempre dagli Stati Uniti il nuovo album di inediti in studio per la band di Joey Burns e John Convertino, che sarà pubblicato il prossimo 8 Aprile dalla City Slang. Decimo album di studio per i Calexico, il titolo è El Mirador e la title track è stata scelta come primo singolo. La band sarà in tour europeo, previste due date italiane. Da segnalare tra i nuovi brani in programmazione anche il nuovo singolo ‘The Garden Path’ del talentuoso Kamasi Washington. Il brano è stato presentato recentemente all’interno del prestigioso The Tonight Show di Jimmy Fallon. GUARDA LA PERFORMANCE

“Impossible” è invece il nuovo singolo dei Röyksopp, che vede il featuring di Alison Goldfrapp. Per quanto riguarda la musica italiana vi segnaliamo Gaube con il nuovo singolo”Palafitte”.Il brano si muove tra echi psych floydiani e tra il dream-pysch-soul del neozelandese Connan Mockasin, il tutto ancorato ed aggiornato alla tradizione cantautorale italiana. La canzone esce on distribuzione Audioglobe/The Orchard. Infine il nuovo singolo di t vernice intitolato Pianura Padana, un fresco pop psichedelico, lasciandosi influenzare da Alan Sorrenti e Enzo Carella, fino al più contemporaneo Mac DeMarco.