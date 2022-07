Arezzo: perseguita donna, arrestato stalker seriale

By

Un 69enne, già condannato due volte in passato per fatti analoghi, è stato arrestato dalla polizia di Arezzo e posto ai domiciliari per i ripetuti atti persecutori nei confronti di una donna di 28 anni, dipendente di un centro commerciale di Arezzo.

Le indagini, partite dopo una denuncia della donna, hanno accertato molteplici episodi di natura molesta e vessatoria da parte dell’uomo a partire da marzo scorso, in una costante

escalation. L’uomo, sconosciuto alla donna fino al marzo 2022, ha iniziato con appostamenti quotidiani, pedinamenti, tentativi di approccio di natura fisica, poi, in seguito ai dinieghi della ragazza alle esplicite avances, il 69enne ha cominciato ad assumere atteggiamenti sempre più minacciosi, anche in presenza dei colleghi di lavoro della donna. L’Autorità giudiziaria ha pertanto emesso un’ordinanza cautelare di applicazione degli

arresti domiciliari.