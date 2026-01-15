Arezzo: esplosione distrugge palazzina, tre feriti. Grave ottantenne

L’esplosione si è verificata nel tardo pomeriggio in un edificio a Il Matto, frazione di Arezzo. Immediato l’allarme al 112. Distrutta la palazzina di due piani. Restano da chiarire le cause dello scoppio, che avrebbe provocato prima un forte boato, poi un incendio e infine il crollo parziale dell’edificio.

I feriti, secondo quanto si apprende, sarebbero già stati trasportati in ospedale dai soccorsi. Sul posto è stato attivato il piano per le grandi emergenze. Stando alle prime informazioni i feriti non avrebbero riportato traumi gravi: uno avrebbe una gamba rotta, uno sarebbe ferito al volto e il terzo pressoché illeso. I vigili del fuoco, intervenuti con squadre provenienti dai comandi di Arezzo, Cortona e da altre sedi, sono al lavoro per le verifiche strutturali e per escludere la presenza di persone sotto le macerie. Al momento non risultano dispersi, ma la notizia è ancora in fase di accertamento.

Restano da chiarire le cause dello scoppio, che avrebbe provocato prima un forte boato, poi un incendio e infine il crollo parziale dell’edificio. Sul luogo dell’esplosione sono tuttora operativi i soccorritori, i carabinieri, la polizia municipale e tutte le componenti coinvolte nel piano di emergenza. quanto appreso tra i feriti una donna di circa 80 anni avrebbe riportato ustioni ed è stata soccorsa in codice rosso.

Le altre due persone ferite avrebbero un’età tra i 60 e i 70 anni: sono un uomo, in codice giallo, e una donna in codice verde.