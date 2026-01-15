Controradio Streaming
ToscanaCronacaPrato, procura: un solo processo per il killer di Denisa...
ToscanaCronaca

Prato, procura: un solo processo per il killer di Denisa e Ana

By Domenico Guarino
Vasile Frumuzache, donna Denisa escort, Prato
VasileFrumuzache , foto tratta da pagina FB personale

Sono stati unificati, con assegnazione alla procura di Prato, i due procedimenti a carico di Vasile Frumuzache, il vigilante 33enne, romeno, reo confesso dell’omicidio delle connazionali Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30, la prima uccisa a Montecatini Terme (Pistoia) nell’agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025.

A decidere l’unificazione dei due procedimenti, condotti dalla procura pistoiese e da quella pratese, è stata la Corte di assise di Firenze dove oggi, separatamente, erano al via i due processi. È stata così accolta la richiesta dell’avvocato difensore Diego Capano a cui si sono associati pm e parti civili. La Corte, che ha optato per Prato poiché ha avviato per prima il procedimento, ha tuttavia rimesso l’ordinanza alla procura generale perché prenda eventuali provvedimenti in ordine o all’avocazione del fascicolo o alla designazione del pubblico ministero. Il processo ripartirà il prossimo 5 febbraio: l’udienza sarà dedicata alla formazione del fascicolo processuale e alla calendarizzazione dei successivi adempimenti.

Frumuzache era presente nell’aula bunker di Santa Verdiana ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione nè parlato col suo legale. In aula anche la moglie, che oggi vive a Trapani, a cui è stato concesso di avere un colloquio con il marito. C’erano poi Maria Cristina, madre di Maria Denisa e Valentina, sorella di Ana Maria, costituitasi parte civile col fratello e i genitori: “Siamo delusi dal suo comportamento perché non ha mai parlato con noi”, ha detto la donna di Frumuzache, aggiungendo: “Non ci sono scuse per quello che ha commesso, non siamo interessati”.

Le indagini partirono a seguito della scomparsa tra il 15 e il 16 maggio scorsi di Denisa, in trasferta da Roma a Prato per prostituirsi. L’inchiesta portò all’individuazione di Frumuzache che confessò il delitto della donna il cui corpo decapitato fu rinvenuto in un terreno a Montecatini. A seguito del ritrovamento dell’auto di Ana Maria nel box della casa dell’imputato, a Monsummano, l’uomo ammise pure il delitto della 27enne, anche lei escort, scomparsa l’1 agosto 2024 e il cui corpo fu ritrovato non lontano da quello di Denisa.

