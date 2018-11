Arezzo: esce da carcere e spacca vetro ad auto moglie, arrestato

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo residente a San Leo di Arezzo era appena uscito dal carcere, dove si trovava proprio per precedenti condanne per maltrattamenti .

Spacca il parabrezza dell’auto della moglie che tormenta con minacce, appostamenti e scritte sui muri. Così un 33enne è stato arrestato per stalking dalla squadra mobile di Arezzo. Dopo esser uscito dal carcere subito si è recato a dare fastidio alla moglie, una 33enne di origine greco-albanese. rompendole il vetro dell’auto. Successivamente l’uomo, originario dell’Albania, si è appostato nel parcheggio dell’Ipercoop dove lavora la donna ed ha fatto scritte in greco-albanese contro la stessa, offendendola in modo pesante.



Ieri è stato sorpreso nei pressi dell’abitazione della stessa con un paio di forbici ed è stato arrestato. Comparso davanti al giudice Angela Avila, è stato convalidato l’arresto. Il pm Bernardo Albergotti ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere. Il processo è stato fissato al 15 novembre.