Annunciata la prima data del Festival Etnica a Vicchio!

Annunciata la prima data di Etnica 2024! Giovedì 27 giugno il progetto Stazioni Lunari con Ginevra Di Marco, Pierò Pelù e BandaBardò.

Giovedì 27 giugno di inaugura il festival Etnica 2024 a Vicchio (Fi) con Stazioni Lunari con Ginevra Di Marco, Pierò Pelù, BandaBardò, da un’idea di Francesco Magnelli. Etnica prosegue con il programma con ospiti come Tony Esposito, Rumba De Bodas e Queen Omega per un’edizione straordinaria!

Concerti anche per il mese di aprile: martedì 9 aprile Francesco Maccianti Quintet con il progetto Songbook; due date della rassegna Brillante is a festival giovedì 18 aprile con Zap The Lap feat. Fabrizio Bosso e sabato 27 aprile Massimo Zamboni ospite del Nuovo Teatro Lippi. Venerdì 12 aprile il gruppo surf rock Unkle Kook in concerto all’InStabile di Firenze e domenica 28 aprile il concerto del nuovo progetto Opus Mixtum dei giovani talenti del jazz fiorentino con Scandroglio, Caliumi e tanti altri.

Non solo musica, infatti venerdì 5 aprile per la rassegna Scrittori in Jazz Alessandra Cafiero presenta la biografia di Sidney Bechet con Roberto Ottaviano e venerdì 26 aprile Bruno Casini per Frequenze Rock presenta il libro di Federico Linossi “Storie e cronache di rock italiano”. INFO