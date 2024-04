Fridays For Future, il 19 torna lo sciopero globale per il clima

Fridays For Future annuncia il nuovo sciopero globale per il clima il 19 aprile prossimo. Ed oggi in Italia le ragazze ed i ragazzi saranno in alcune piazze d’Italia per una manifestazione per la Palestina e contro il fossile. Un’altra iniziativa è prevista il 20.

“Abbiamo bisogno di riprenderci il futuro. Di agire per il benessere collettivo, fermando i progetti fossili confermati con il Piano Mattei come il raddoppio del gasdotto Tap, realizzando qui come altrove una transizione a pianificazione democratica” afferma Martina Comparelli, mentre “gli interessi delle lobby fossili continuano a finanziare gli Stati responsabili di guerre”. Di transizione e Piano Mattei si parlerà anche al prossimo G7 in Puglia, a giugno, ma gli già insufficienti impegni presi nell’edizione precedente non vedono ancora un riscontro nelle politiche italiane, sostiene Leonardo Sordino: “Serve una spinta decisa verso l’uscita dal fossile: se vogliamo davvero rimanere i +1.5°C dobbiamo seguire le indicazioni che la scienza ci ha dato già da tempo. L’ultimo rapporto dell’IPCC è chiaro: la transizione deve essere accelerata accompagnandola con misure di riduzione delle disuguaglianze come la cancellazione del debito.” Le date di mobilitazione sono annunciate in collaborazione con altre realtà sociali, sindacali e transfemministe, tra le quali il collettivo di fabbrica GKN e Giovani Palestinesi Milano. La mobilitazione continuerà poi il 20 aprile con un corteo di convergenza nazionale a Milano.

Da oggi fino a domenica 7 sarà inoltre in corso il festival di letteratura Working Class alla fabbrica ex GKN a Campi Bisenzio. Annunciato un corteo sabato 6 alle 19.30 per chiedere una legge regionale.