Allerta meteo, domani 10 gennaio codice giallo per neve e vento

Allerta meteo: prolungato fino a domattina, 10 gennaio, il codice giallo per neve attualmente in corso sulle zone più orientali dell’Appennino fiorentino e aretino con accumuli in collina fino a circa 10 cm (occasionalmente neve anche a quote inferiori ai 200 metri con accumuli inferiori a 2 cm).

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità di codice giallo anche per vento, dalle ore 10 alle ore 20 di lunedì 10 gennaio. Le province interessate sono quelle di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione ‘Allerta meteo’ del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo.

Neve sui rilievi appenninici (quota neve circa 500 m) e localmente fino a quote di fondovalle nel Mugello e Valdarno superiore. Spalaneve e spargisale della Città Metropolitana di Firenze stanno operando sulla viabilità di competenza. Il transito sui passi appenninici è consentito solo ai mezzi con dispositivi invernali montati.

Si consiglia di tenere un comportamento alla guida adeguato alle condizioni meteo e si ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali (pneumatici invernali o catene da neve) per percorre la viabilità provinciale e regionale. Si consiglia a tutti i viaggiatori di fare particolarmente prudenza per la possibile formazione di ghiaccio e di adeguare la velocità e la guida del proprio mezzo alle condizioni meteo e del manto stradale.

La Sala di Protezione civile della Metrocittà segnala che fino a lunedì 10 gennaio vi è allerta meteo con codice giallo per neve nella zona del Mugello ed Alto Mugello.

Previsto anche vento forte di grecale su tutto il territorio ad eccezione della zona Valdarno superiore.