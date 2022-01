Neve in A1 tra Monte S.Savino e Firenze sud e tratto Appennino

By

Neve in A1 in Toscana. La polizia stradale segnala precipitazioni tra i caselli di Monte San Savino (Arezzo) e Firenze Sud e nel tratto appenninico dell’Autosole, tra Barberino del Mugello e Sasso Marconi (Bologna): in azione i mezzi spazzaneve, al momento non vengono segnalati problemi per il traffico, in aumento.

Filtri ai caselli per bloccare i pochi mezzi pesanti che possono circolare oggi. Neve anche in citta’ ad Arezzo che si e’ svegliata con i tetti imbiancati, specie nelle zone collinari della citta’. La neve, che continua a cadere mista a pioggia, al momento non ha creato problemi alla circolazione. Neve anche sulla Due Mari dove sono al lavoro i mezzi spazzaneve e spargisale. Neve su tutti i passi di Casentino e Valtiberina ma senza particolari disagi. La circolazione e’ consigliata con gomme termiche o catene nei punti piu’ alti.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala neve sui rilievi appenninici e del Valdarno superiore (quota neve circa 500 m) e localmente nel fondovalle del Mugello. Spalaneve e spargisale della Viabilità della Città Metropolitana stanno operando sulle strade di competenza.

Si consiglia di tenere un comportamento alla guida adeguato alle condizioni meteo e si ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali (pneumatici invernali o catene) per percorre la viabilità provinciale e regionale.