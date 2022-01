Bagno Ripoli: test rapidi a studenti primarie e medie

Bagno Ripoli: Riparte con il ritorno sui banchi lo screening con test rapidi nelle scuole. Da martedi’ 11 gennaio, con il progetto di prevenzione del Comune, saranno effettuati tamponi antigenici a tutti gli studenti dai 6 ai 12 anni degli istituti comprensivi del territorio.

I test sono quelli donati dall’azienda Menarini Diagnostics, che gia’ lo scorso anno scolastico aveva supportato l’amministrazione con una simile iniziativa, si spiega in una nota. Saranno eseguiti dai volontari delle associazioni, in prima linea fin da inizio emergenza, in ambienti protetti degli istituti scolastici. Lo screening avverra’ su base volontaria e oltre agli alunni coinvolgera’ anche il personale scolastico. I primi ad essere testati saranno i bambini e le bambine delle scuole secondarie di primo grado, per poi proseguire con le scuole primarie. “Per il momento – spiegano il sindaco Francesco Casini e l’assessore alla Scuola Francesco Pignotti – ci concentreremo sulla fascia d’eta’ dai 6 ai 12 anni, che conta un minor numero di vaccinati. Lo screening di massa nelle scuole, che riproponiamo periodicamente dallo scorso anno, si e’ rivelato finora un alleato efficace per individuare tempestivamente casi di positivita’ asintomatica e arginare eventuali focolai. Lo replichiamo in un momento delicato per i contagi, per garantire un ritorno dei banchi piu’ in sicurezza possibile, che e’ sempre stata e resta la nostra priorita’. Tutto cio’ ricordando che prevenzione e vaccinazione sono le uniche chiavi per sconfiggere il virus e tornare quanto prima ad una completa normalita’”. Un ringraziamento, da parte di sindaco e assessore, “a Menarini Diagnostics, che con la sua generosita’, ci consente di rilanciare il progetto di prevenzione che effettuiamo con continuita’ dallo scorso gennaio, anche grazie al contributo della Fondazione Cr Firenze”.