Accordo tra ateneo Firenze e Agcom per ricerca su digitale IA

Sviluppare l’attività di ricerca e la collaborazione nelle discipline economiche, giuridiche, sociologiche e tecnico-scientifiche sono gli obiettivi della convenzione quadro tra Università di Firenze e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che verrà firmata il 7 maggio a Villa Ruspoli alla presenza della rettrice Alessandra Petrucci e del presidente Agcom Giacomo Lasorella (ore 14,30).

In base all’accordo, di durata triennale, “Unifi e Agcom potranno concordare l’attivazione di tirocini destinati a favorire la formazione e l’esperienza pratica di laureandi, laureati, studenti di corsi post-laurea”, spiega una nota, inoltre “sempre in materia di didattica, sarà valutata l’organizzazione di moduli all’interno di corsi universitari e corsi post-laurea che prevedano la partecipazione di funzionari dell’Autorità in qualità di relatori o uditori. Le sedi Agcom potranno accogliere laureandi, laureati e studenti di corsi post-laurea in qualità di tirocinanti che avranno accesso alla biblioteca e alle banche dati bibliografiche dell’autorità”. In ambito di ricerca, “Unifi e Agcom svolgeranno attività di studio in sinergia e potranno istituire gruppi di lavoro destinati a promuovere – attraverso incontri di studio – il dibattito tra rappresentanti del mondo accademico, delle imprese, dei consumatori e delle autorità indipendenti”. La ricerca comprenderà anche studi relativi al digitale e all’intelligenza artificiale. L’Ateneo fiorentino e Agcom, infine, potranno organizzare attività congiunte di formazione, convegni, tavole rotonde e seminari, coinvolgendo esperti provenienti dal settore delle comunicazioni. Inoltre, lo stesso giorno, alle ore 15 si terrà il seminario ‘L’Agcom di fronte alle sfide del Digital Services Act’, introdotto dal presidente dell’Autorità. Interverranno i docenti dell’ateneo Andrea Simoncini, Erik Longo e Matteo Giannelli, e la docente dell’Istituto Universitario Europeo (Iue), Elda Brogi.