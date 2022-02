Alessandro Benvenuti: Chi è di scena per Auroradisera 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:02 Share Share Link Embed

Terzo appuntamento per la rassegna Auroradisera. Martedì 1º marzo alle 21.15 Alessandro Benvenuti con lo spettacolo da lui scritto, diretto e interpretato “Chi è di scena”. Ascolta l’intervista a cura di Giustina Terenzi

Chi è di scena è lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Alessandro Benvenuti in programma martedì 1º marzo (ore 21:15).

Uno stravagante e chiacchierato uomo di teatro scomparso dalle scene improvvisamente e apparentemente senza un plausibile motivo da cinque anni, viene rintracciato per un caso fortuito da un giovane fan. A lui, l’uomo decide di rilasciare un’intervista per spiegare le ragioni della sua scelta e svelare così il mistero che si è creato intorno a questa. Lo invita perciò a casa sua. Testimone silente di questo loro incontro è però una giovane donna che, giacendo seminuda su una chaiselongue di spalle ai due, sembra dormire un sonno profondo. Come spesso accade nei lavori di Alessandro Benvenuti, quel che appare si scopre tutt’altro che vero e quel che è vero si svela in un intreccio giocoso e imprevedibile.

INFO inizio spettacoli ore 21.15

abbonamenti: intero € 60 / ridotto € 55

ridotto abbonati Auroradisera 2020 € 50

conferma abbonamenti (riservata agli abbonati 2020, con mantenimento del posto) da lunedì 17 a mercoledì 19 gennaio, ore 15:30-20:00

cambio posto abbonati 2020 giovedì 20 gennaio, ore 15:30-20:00

nuovi abbonamenti venerdì 21 gennaio, ore 15:30-20:00; sabato 22 gennaio, ore 10:00-13:00; da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio, ore 15:30-20:00; sabato 29 gennaio, ore 10:00-13:00; lunedì 31 gennaio. ore 15:30-20:00. Presso il Teatro Aurora, via San Bartolo in Tuto, 1 – Scandicci

biglietti intero € 16 / ridotto € 13

carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari

(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)

biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze biglietto ridotto €8

riduzioni over 65, soci Coop, soci Arci, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti)

prevendita biglietti circuito BoxOfficeToscana (055 210804 – boxofficetoscana.it)

-da lunedì 24 gennaio negli orari di prevendita abbonamenti e la sera di spettacolo dalle ore 19:30

