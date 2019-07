Albinia: 82enne muore annegato

Al Forte delle Saline ad Albinia, in provincia di Orbetello, un uomo di 82 anni è morto annegato.

L’uomo era in vacanza quando questa mattina attorno alle 8,40 è annegato nel mare vicino ad Albinia, si pensa per un malore, mentre era a bordo della sua canoa.

Al momento – come riporta anche ‘La Nazione’ – non si sa se la canoa si sia ribaltata e lui si caduto in mare accusando poi un malore o viceversa se sia caduto in mare dalla canoa per un malore. Sul posto la Capitaneria di porto e il 118. I medici hanno provato a rianimarlo ma ormai era troppo tardi