Al via la trentesima edizione del Rock Contest! Al Combo Social Club la sfida tra band più accesa d’Italia

Giovedì 25 ottobre la prima eliminatoria con musicisti da Toscana, Emilia, Lombardia e Liguria. Per le nuove leve della scena indipendente italiana in palio 10.000 euro da investire in produzioni musicali. Alle 21.30 ingresso libero, votazione di pubblico e giuria

Chitarre anni ’90, atmosfere new wave e indie pop all’italiana: tutto pronto per l’edizione 2018 del Rock Contest, l’unica competizione musicale in Italia rivolta alle giovani band ad aver raggiunto i trent’anni di attività. Appuntamento giovedì 25 ottobre alle 21.30 al Combo Social Club (via Mannelli, 2 – ingresso libero). Il concorso dedicato ai gruppi musicali emergenti, il principale in tutta la penisola, è organizzato da Controradio e Controradio Club in collaborazione con Comune di Firenze, Regione Toscana e SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori.

Nella prima eliminatoria si sfideranno sei formazioni, musicisti con meno di trent’anni che interpretano le nuove tendenze musicali dall’it pop al rock alternativo, dai sintetizzatori dark alla psichedelia abrasiva del nuovo grunge. Si parte con l’energia del power trio genovese Banana Joe per poi perdersi negli echi elettrici del quartetto Rickson, da Arezzo. E ancora, le atmosfere oscure e sintetiche del duo fiorentino Dark V Project; il rock alternativo con le melodie in italiano firmato Gli Occhi Degli Altri, da Lecco; i giovanissimi Aida, età media 18 anni e una passione sfrenata per il cantautorato nostrano anni ’70. Chiude la serata, la nuova psichedelia dei The Floating Ensemble, prosecuzione del progetto Tequila Funk Experience. Dalle cinque eliminatorie verranno selezionate dieci band a cui si andranno aggiungere due gruppi ripescati. La rosa dei dodici selezionati si darà battaglia nelle due semifinali e i migliori sei si sfideranno nella finale.

Trenta le band selezionate, tra le ottocento iscritte da tutto lo stivale. Dagli inizi, sono stati più di 5.000 i musicisti che si sono esibiti sui palchi della manifestazione, palchi che hanno visto gli esordi di gruppi come Roy Paci, Irene Grandi, Bandabardò, Stefano Bollani, Benvegnù, per citarne solo alcuni. E sono due le novità che celebrano questo trentesimo anniversario: la prima è la realizzazione di un grande documentario che racconta la storia del concorso, con la regia di Giangiacomo De Stefano, già autore di numerosi filmati a tema musicale per Sky e Rai 5, e le voci dei protagonisti della musica italiana tra cui Manuel Agnelli. La seconda è la serata finale in programma il primo dicembre all’Auditorium Flog con l’omaggio agli Offlaga Disco Pax, che vinsero il contest nel 2004 e che, dopo quattordici anni, si esibiranno in un’inedita formazione “All stars” con Max Collini, Daniele Carretti e tanti ospiti speciali dalla scena indie nostrana che verranno svelati nelle prossime settimane. L’intera edizione del concorso è dedicata al tastierista degli Offlaga, Enrico Fontanelli, prematuramente scomparso nel 2014, e di cui in questi giorni è stato pubblicato un libro che raccoglie tutta l’opera grafica per la band dal 2003 al 2013, “Offlaga Disco Pax #1 – #163”.

Tutti i brani e le schede dei gruppi sono consultabili online su: http://www.rockcontest.it/edizione-2018/

(La seconda eliminatoria è in programma martedì 30 ottobre, sempre al Combo Social Club a partire dalle 21.30.)

INFO Rock Contest 2018 è organizzato dall’emittente radiofonica Controradio e dall’associazione Culturale Controradio Club con la collaborazione di Regione Toscana, Comune di Firenze e con il sostegno di SIAE. Sponsor tecnici: Audioglobe, Woodworm Label, Sam Studi di Registrazione, Dophix Guitar Handmade Effects.

Infoline: 055.73.999.46 – [email protected]

Su Facebook: Rock Contest Controradio