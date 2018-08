Al Teatro Romano di Fiesole i migliori film dello Stensen su schermo gonfiabile

“Stensen d’estate. Quando il cinema si fa meraviglia”. Da lunedì 6 agosto una rassegna estiva con ingresso a soli 3 euro per film. Saranno proiettati i film più spettacolari degli ultimi 5 anni sul nuovo grande schermo ad aria compressa

Una rassegna estiva con i migliori film degli ultimi 5 anni passati dal cinema della Fondazione Stensen. E’ la rassegna “Stensen d’estate. Quando il cinema si fa meraviglia” in programma da lunedì 6 agosto fino a domenica 19 agosto all’interno dell’Estate fiesolana (ingresso per ogni film 3 euro).

In programma una selezione dei film di successo passati al cinema di viale don Minzoni, delle pellicole più sorprendenti, di quei titoli che almeno una volta ci hanno fatto esclamare “avrei voluto vederlo su grande schermo!”. Con due omaggi al Maestro del Cinema, Premio Fiesole 2018, Robert Guédiguian.

Tutti i film saranno proiettati sul nuovo grande schermo gonfiabile, una struttura di gomma di 7,5 metri di larghezza che resta in piedi grazie all’aria pompata al suo interno. Si tratta di una tecnologia tedesca unica nel suo genere, unica anche in provincia di Firenze, che permette di fare a meno di una grande impalcatura su ci installare un normale schermo.

PROGRAMMA

Lunedì 6 agosto

Visages Villages di Jr e Agnès Varda (Francia 2017, v.o. sott.ita, 90 min)

Uno degli “incontri” cinematografici più magici di sempre. La regista novantenne Agnes Varda e l’artista-fotografo JR, che di anni ne ha 35, sono i protagonisti di questo atipico “on the road”, poetico, affettuoso e commovente, che ridefinisce il ruolo della memoria e la forza delle immagini nella società contemporanea.

Martedì 7 agosto

Captain Fantastic di Matt Ross (Usa 2016, 120 min)

E’ possibile crescere ed educare i propri figli fuori dalle logiche della società consumistica senza renderli degli emarginati? Un’avventura on the road alla scoperta di una curiosa famiglia di piccoli geni asociali e dei dilemmi di un padre (interpretato da un bravissimo Viggo Mortensen) alle prese con la loro educazione.

Mercoledì 8 agosto

Egon Schiele di Dieter Berner (Germania 2016, 110 min)

Un racconto cinematografico che mette in scena la storia dell’uomo Schiele prima che dell’artista. La vita di uno dei più grandi ed iconografici pittori del secolo scorso, raccontata attraverso le sue ossessioni per il disegno e per le donne, protagoniste assolute di molti dei suoi straordinari dipinti.

Giovedì 9 agosto

Blancanieves di Pablo Berger (Spagna 2012, 104 min)

Una nuova ed originale trasposizione cinematografica della celebre fiaba dei fratelli Grimm. La storia di Biancaneve trasposta in Spagna, tra nani toreri e vendicative matrigne, il tutto girato in un raffinato bianco e nero. Un film intenso e sorprendente, capace di rimettere in moto l’estetica del cinema muto in tutta la sua potenza visiva.

Venerdì 10 agosto – Premio Fiesole ai maestri del Cinema

Le nevi del Kilimangiaro di Robert Guédiguian (Francia 2011, 107 min)

Liberamente ispirato a “La povera gente” di Victor Hugo, un ispirato apologo sulla dignità del lavoro, tema che va oltre quello della disoccupazione causata dalla crisi economica. Ambientato nella Marsiglia dei nostri giorni é lo sguardo disincantato e romantico su un mondo che rischia di non esistere più.

Sabato 11 agosto

Interstellar di Christopher Nolan (Usa 2014, 170 min)

Un film di fantascienza “trasversale” che, partendo da reali teorie scientifiche di fisica quantistica e dalle teorie sui buchi neri, riesce a parlare del senso della vita e del concetto di amore. Un grande successo cinematografico, ambizioso e fortemente caratterizzato dall’originale, e ormai riconoscibile, regia di Christopher Nolan, destinato ad entrare nella storia del grande cinema.

Domenica 12 agosto

Holy Motors di Leos Carax (Francia 2012, 110 min)

Una giornata dell’esistenza di Monsieur Oscar, che di professione passa da una vita ad un’altra, da un personaggio ad un altro. Un film visionario, diretto da Leos Carax, regista capace come pochi di “ipnotizzare” il pubblico con immagini e metafore di irresistibile fascino.

Lunedì 13 agosto

Laurence anyways di Xavier Dolan (Canada/Francia 2012, 159 min)

La storia, delicata e disperata, di Laurence, uno stimato professore di letteratura, il quale nel giorno del suo 35esimo compleanno, confessa alla propria fidanzata che la sua vita è una totale menzogna. Laurence ha sempre sentito di essere nato nel corpo sbagliato. Può l’amore elevarsi così tanto da superare le differenze di genere?

Martedì 14 agosto

Human di Yann Arthus-Bertrand (Francia 2015, 191 min)

Yann Arthus-Bertrand dirige il suo “film della vita”, una sorta di “testamento” in cui si intervistano oltre 2000 persone in 65 lingue differenti. Una serie di immagini suggestive si susseguono in un collage emotivo-esistenziale che cattura affascina al tempo stesso, e che mette a fuoco le sofferenze, le contraddizioni ma anche le qualità e le potenzialità dell’essere umano.

Mercoledì 15 agosto

Dio esiste e vive a Bruxelles di Jaco Van Dormael (Francia/Belgio 2015, 113 min)

Dimentichiamo quanto appreso a catechismo: Dio esiste e vive a Bruxelles! È questa la surreale premessa di un lungometraggio divertente ed irriverente, ricco di trovate memorabili e di storie dall’impianto narrativo paradossale, esilarante e sbalorditivo.

Giovedì 16 agosto

Bronson di Nicolas Winding Refn (Gran Bretagna 2008, 92 min)

Ostinatamente devoto alla violenza, Michael Peterson, in “arte” Charles Bronson, non riesce a tenere sotto controllo il suo egocentrismo. Interpretato da un “monumentale” Tom Hardy, Bronson è un film spiazzante ed affascinante che miscela magistralmente umorismo grottesco, violenza, estetica con una fantastica colonna sonora.

Venerdì 17 agosto – Premio Fiesole ai maestri del Cinema

La ville est tranquille di Robert Guédiguian (Francia 2000, 154 min)

All’interno di una Marsiglia all’apparenza tranquilla, Guédiguian canta gli umiliati e gli offesi; un approccio alla Loach, meno consolatorio, ma altrettanto solidale con i più deboli. Un film duro e bello, che rifiuta le illusioni senza però invitare mai alla disperazione.

Sabato 18 agosto

The Lobster di di Yorgos Lanthimos (Grecia/Francia/Gran Bretagna 2015, 118 min)

David è rimasto solo come (e con) un cane. Secondo le leggi vigenti, deve essere trasferito in un lussuoso hotel dove avrà a disposizione 45 giorni di tempo per trovare una nuova compagna. Terminato quel lasso di tempo, sarà trasformato in un animale a sua scelta e lasciato libero a vagare nel bosco…

Domenica 19 agosto

Samsara di Ron Fricke (Usa 2011, 99 min)

Un colossale e incredibile documentario che esplora le meraviglie del nostro mondo attraverso immagini spettacolari, muovendosi dal sacro al profano, con il supporto di una colonna sonora ipnotica ed evocativa. Un “esperimento” di grande potenza estetica a metà tra il documentario e l’esperienza del viaggiatore di una volta.

Tutte le proiezioni all’interno del Teatro romano di Fiesole.

Ingresso unico € 3,00

In caso di maltempo il programma potrebbe essere annullato.

