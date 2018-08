Camion in fiamme su Aurelia, traffico bloccato a Capalbio

A causa di un mezzo pesante in fiamme, lungo la strada statale 1 “Aurelia” il traffico è temporaneamente bloccato al km 133,000, in entrambe le direzioni, all’interno dell’area comunale di Capalbio, in provincia di Grosseto.

Sul posto è presente il personale di Anas, dei Carabinieri, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco per ripristinare al più presto la normale circolazione.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.