www.controradio.it Al Centro Pecci la magia di Karen Kilimnik: quarant’anni di arte tra sogno, glamour e fiabe Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:16 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="8YJOC4BjXl"><a href="https://www.controradio.it/al-centro-pecci-la-magia-di-karen-kilimnik-quarantanni-di-arte-tra-sogno-glamour-e-fiabe/">Al Centro Pecci la magia di Karen Kilimnik: quarant’anni di arte tra sogno, glamour e fiabe</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/al-centro-pecci-la-magia-di-karen-kilimnik-quarantanni-di-arte-tra-sogno-glamour-e-fiabe/embed/#?secret=8YJOC4BjXl" width="500" height="350" title="“Al Centro Pecci la magia di Karen Kilimnik: quarant’anni di arte tra sogno, glamour e fiabe” — www.controradio.it" data-secret="8YJOC4BjXl" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato arriva una grande mostra dedicata all’artista americana Karen Kilimnik. Si intitola «Abracadabra» e mette insieme oltre cento opere realizzate nell’arco di quarant’anni, tra pittura, fotografia, video e installazioni. Un viaggio nell’immaginario dell’artista, dove la magia incontra la moda, il romanticismo e la cultura popolare. La mostra è stata presentata questa mattina e aprirà al pubblico sabato 21 novembre.

PRATO C’è un luogo in cui la realtà quotidiana può trasformarsi in una fiaba, un oggetto può diventare magico e un’immagine può aprire le porte a un mondo fantastico. È l’universo di Karen Kilimnik, artista americana protagonista della nuova grande mostra del Centro Pecci di Prato, intitolata «Abracadabra». Oltre cento opere, realizzate dagli anni Ottanta a oggi, accompagnano il visitatore in un percorso attraverso cinque sale.

Quarant’anni di lavoro che mettono insieme pittura, fotografia, disegno, video e installazioni, in un dialogo continuo tra arte, moda, letteratura e cultura pop. Nei lavori di Kilimnik convivono paesaggi romantici, personaggi enigmatici, scenografie teatrali e atmosfere da favola. Ci sono riferimenti alla storia dell’arte, ma anche alla televisione, alle celebrità e all’immaginario del glamour. Un mondo apparentemente leggero, dietro il quale si nasconde una ricerca molto personale sul potere delle immagini e della fantasia.

La magia, del resto, è il filo conduttore scelto dai curatori Michele Bertolino e Stefano Collicelli Cagol. Non soltanto come tema, ma come capacità di trasformare le cose attraverso le parole, i gesti e l’immaginazione. Tra le opere esposte anche una nuova installazione: un pianoforte meccanico che suona le musiche di Mendelssohn ispirate al «Sogno di una notte di mezza estate», accompagnato da fotografie di una famiglia di fate. «Abracadabra» sarà visitabile dal 21 novembre al 4 aprile 2027. Un’occasione per entrare in un universo dove, almeno per il tempo di una mostra, tutto può diventare possibile.