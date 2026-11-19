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La prevenzione oncologica in piazza Duomo a Firenze grazie al camper multiscreening di Ispro dove, fino al 23 novembre, sarà possibile effettuare mammografie, Hpv test e Pap test, oltre a ritirare o riconsegnare le provette per lo screening del tumore del colon-retto. È stato inaugurato davanti alla sede della Regione Toscana, il Villaggio della Salute, uno degli appuntamenti della quinta edizione de La Toscana delle Donne.
L’assessora alla cultura e alle pari opportunità Cristina Manetti e la direttrice di Ispro Simona Dei.