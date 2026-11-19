Due cortei separati a Firenze per lo sciopero generale contro la manovra del governo: da una parte la Cgil, dall’altra sindacati di base e studenti (in occasione dello Youth international strike). Su viale Strozzi i due ‘serpentoni’ confluiranno e faranno un pezzo di strada in comune fino a via della Scala.

Il concentramento della Cgil è previsto per le 9,30 in piazza Indipendenza, dove convergeranno anche i partecipanti provenienti da Prato e Pistoia, l’altro, alla stessa ora, alla Fortezza da Basso, in piazza Bambin e Bambine di Beslan, dove si raduneranno le realtà confluite nell’Assemblea per lo sciopero, nata con la mobilitazione a sostegno della Palestina. Il corteo della Cgil passerà da via Ridolfi, viale Strozzi, viale Belfiore, via della Scala, lungarno Vespucci, ponte alla Carraia, borgo San Frediano e si concluderà in piazza del Carmine, dove sono in programma gli interventi dal palco, tra cui quello di Pino Gesmundo della segreteria nazionale. Su viale Strozzi i due ‘serpentoni’ confluiranno e faranno un pezzo di strada in comune fino a via della Scala.

“Questo – spiegano dall’Assemblea per lo sciopero – non significa avere delle posizioni politiche e sindacali convergenti con quella della dirigenza Cgil”, “fare un pezzo di strada insieme significa voler stabilire con un loro un rapporto chiaro e diretto perché siamo accomunati dagli stessi problemi: la precarietà, i salari bassi, il costo della vita, il taglio della spesa sociale”. Da via della Scala il corteo dell’Assemblea per lo sciopero svolterà verso la stazione, passerà sotto la prefettura “per portare la protesta anche sotto il palazzo che rappresenta il governo con le sue politiche di guerra e austerità” e si concluderà in centro.

In Toscana la Cgil ha organizzato altre sette manifestazioni: ad Arezzo (concentramento ore 8:30 al parco Filippo Corridoni); Grosseto (ore 9 in piazza Rosselli); Livorno (ore 9 stazione centrale); Lucca (ore 9 piazzale Verdi); Massa (ore 9 piazza Garibaldi); Pisa (9;30 in piazza XX settembre) e Siena dove sarà presente il segretatio regionale Rossano Rossi (9:15 fontana di San Prospero). A Prato, invece, altro corteo di Sudd Cobas e studenti, con raduno alle 9 al Serraglio