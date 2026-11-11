Al Pecci di Prato la mostra “Continuiamo a fare rumore”

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Arriva al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato il percorso espositivo “Continuiamo a fare rumore” organizzato da Banco BPM e Notorious Pictures e composto da circa quaranta opere realizzate dagli studenti dei corsi di illustrazione di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e della Scuola Internazionale di Comics. Attraverso i loro lavori, i giovani artisti hanno reinterpretato la storia di Giulia Cecchettin, raccontata nel film “Se domani non torno”, affrontando i temi della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. La mostra, visitabile fino all’8 dicembre 2026, rappresenta la seconda tappa di un percorso itinerante inaugurato a Milano e destinato a svilupparsi su tutto il territorio nazionale. L’esposizione presenta circa 40 opere ed è arricchita da quattro disegni realizzati dalla stessa Giulia, che conferiscono alla mostra un significato ancora più profondo e personale. In queste opere Giulia non è solo la vittima di una notizia di cronaca, ma soprattutto una ragazza con i suoi sogni, le sue aspirazioni e le sue passioni.
Intervista a Stefano Collicelli Cagol, direttore generale del Centro Pecci