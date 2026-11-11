Komorebi 2026

A Firenze dal 28 ottobre al 28 novembre, un progetto di stazione Utopia per Autunno Fiorentino del Comune di Firenze.
Attraverso spettacoli e laboratori ospitati in luoghi inconsueti – dalle ville medicee ai mercati, dagli spazi sociali ai club, dai centri di ricerca performativa alle piazze – il progetto avvicina lo spettacolo dal vivo a contesti differenti, ampliando le possibilità di fruizione della cultura e mettendo in dialogo espressioni artistiche e realtà del territorio.
L’intervista a Saverio Cona, Presidente e Direttore artistico Stazione Utopia.