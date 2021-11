Ai Maneskin le chiavi della città di Firenze

Lo dice il sindaco di Firenze, Dario Nardella. ‘Sarebbe bello se i Maneskin venissero qui” ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora’

“Ai Maneskin darei quattro chiavi della città, una per ciascuno, sarebbe bello se venissero a Firenze, ne sarei felicissimo”. Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora.

I Måneskin sono reduci dai successi Americani, dopo essere stati l’opening act del concerto degli Stones a Las Vegas. «Hello! È un onore essere qui, avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre» hanno urlato sul palco dell’Allegiant Stadium davanti a migliaia di persone urlanti.

I quattro hanno iniziato con due pezzi del loro ultimo disco, In nome del Padre e Zitti e Buoni. Poi la loro hit più conosciuta, la cover di Beggin’, poi l’ultimo singolo MAMMAMIA!, I Wanna Be Your Slave ma pure una cover dei The Stooges, I Wanna Be Your Dog. Fino all’arrivo di Jagger, che li ha ringraziati con un bel «Thank you guys, grazie mille ragazzi».

Poi torneranno in Italia per il loro tour nei palazzetti che è già sold-out. “Gli altri pensavano che i biglietti sarebbero finiti in una settimana, io pensavo che fosse troppo poco tempo – ha racconto Victoria ad una radio americana – Il sold-out è arrivato in un’ora, pensavamo fosse un problema tecnico”.

La loro Beggin’ è stata anche nominata nella categoria “Favorite Trending Song” agli American Music Awards. La notizia è arrivata dopo il live newyorkese, insieme ai complimenti di Little Steven, storico chitarrista di Bruce Springsteen: “Da soli stanno facendo tornare il rock un genere mainstream”.