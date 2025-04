Aggressione in branco all’Isolotto, questore ‘tra ipotesi regolamento conti’

Un regolamento di conti. E’ una delle ipotesi su cui sta lavorando la squadra mobile di Firenze in merito all’agguato avvenuto mercoledì notte ai danni di due 24enni in piazza dell’Isolotto, alla periferia di Firenze: uno dei giovani è stato ferito da alcuni colpi di pistola, l’altro con un pugno.

Due 24enni sono rimasti feriti in un’aggressione, con colpi di arma da fuoco, in piazza a Firenze da parte di un gruppo di persone. È accaduto intorno alle 1:30 nei pressi di piazza dell’Isolotto, alla periferia cittadina. I due 24enni, cittadini italiani di origine maghrebina, sarebbero stati assaliti da un gruppo di persone: uno è stato colpito da alcuni colpi di pistola, l’altro ragazzo con un pugno. Il primo è stato trasportato all’ospedale di Careggi e non risulta in pericolo di vita, il coetaneo è stato portato all’ospedale di Torregalli. Sul caso indaga la squadra mobile.

“Potrebbe essere anche un regolamento di conti” – ha detto il questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli – è chiaro che è aperta ogni possibilità. La squadra mobile sta cercando di ricostruire la dinamica”.