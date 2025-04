Aggrediti con colpi di pistola all’Isolotto (Fi), due feriti

Aggrediti da branco con colpi di pistola a Firenze – Due 24enni sono rimasti feriti in un’aggressione, con colpi di arma da fuoco. È accaduto intorno alle 1:30 nei pressi di piazza dell’Isolotto. “Potrebbe essere anche un regolamento di conti” – ha detto il questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli

Un regolamento di conti. E’ una delle ipotesi su cui sta lavorando la squadra mobile di Firenze in merito all’agguato avvenuto la scorsa notte ai danni di due 24enni in piazza dell’Isolotto, alla periferia di Firenze: uno dei giovani è stato ferito da alcuni colpi di pistola, l’altro con un pugno. “Potrebbe essere anche un regolamento di conti” – ha detto il questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli – è chiaro che è aperta ogni possibilità. La squadra mobile sta cercando di ricostruire la dinamica”.

I due 24enni, cittadini italiani di origine maghrebina, sarebbero stati assaliti da un gruppo di persone: uno è stato colpito da alcuni colpi di pistola, l’altro ragazzo con un pugno. Il primo è stato trasportato all’ospedale di Careggi e non risulta in pericolo di vita, il coetaneo è stato portato all’ospedale di Torregalli.

Sul caso indaga la polizia. Al momento non si conoscono i motivi dell’agguato.

“Ho appreso con preoccupazione quello che è successo stanotte all’Isolotto: non so quali siano le motivazioni veramente, e verranno fatte tutte le verifiche dalle forze dell’ordine che sono sempre molto attente sul nostro territorio”. Lo ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, a proposito dell’aggressione.

“Quando ci sono questi episodi, come tanti altri episodi purtroppo di microcriminalità – ha aggiunto, a margine del Forum del turismo -, la nostra attenzione deve essere alta: l’auspicio è che si possa capire che cosa è successo e che si possa intervenire nel più breve tempo possibile. Cose come queste nelle nostre città non le vogliamo, e la nostra attenzione sarà sempre massima. Il nostro auspicio è che vengano trovati, il più velocemente possibile, i responsabili e che venga fatta chiarezza”.