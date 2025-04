Maltempo: frane e smottamenti in Versilia, Appennino e Massa Carrara

Maltempo- A causa di copiose piogge nella notte in Versilia – sui terreni già saturi dalle precipitazioni dei giorni precedenti – si sono mossi sui territori collinari di Pietrasanta (Lucca) diversi fronti di frana.

Le criticità più importanti sono, al momento, nelle località Valdicastello, Metati Rossi Alti e Bassi, Cerro Grosso (entrambi a Strettoia), Solaio e Vitoio, dove sono segnalate anche abitazioni isolate a causa di cedimenti stradali o smottamenti che si sono riversati sulla viabilità ostruendo le carreggiate stradali.

L’ufficio della protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Pietrasanta stanno raccogliendo le segnalazioni, effettuando sopralluoghi e rispondendo alle richieste di aiuto della cittadinanza. I numeri da contattare sono i seguenti: Vigili del Fuoco – 112; Polizia Municipale di Pietrasanta – 0584 795400 (Per casi non urgenti); Urp comunale – 0584 7951.

Situazione critica anche in Alta Versilia nella frazione di Ruosina di Seravezza. Nel comune di Camaiore si sono verificate frane nella frazione della Pieve. In corso sopralluoghi da parte del personale protezione civile dei vari Comuni toccati dalla nuova emergenza.

Chiusa per frana la strada statale 66 sull’Appennino di Pistoia. L’interruzione è al km 67, tra le località Mammiano e La Lima. Lo rende noto il Comune di San Marcello Piteglio, spiegando che sono in corso i primi interventi in emergenza di vigili del fuoco e Anas e che la strada alternativa verso Abetone e Lucca è la sola SP18 (Spignana e Lizzano), che si raccomanda – fa sapere il Comune – di percorrere solo per situazioni di necessità indifferibile in modo “da evitare un sovraccarico della viabilità minore”. Si tratta di una strada secondaria di montagna con punti molto stretti della carreggiata e pendenze ripide.

La frana è poche centinaia di metri prima dell’incrocio con la Ss12 dell’Abetone e del Brennero, che è normalmente percorribile.

Frane, smottamenti e frazioni isolate a seguito del maltempo a Massa Carrara. La pioggia e il forte vento dell’ultima notte hanno creato diversi disagi, soprattutto nelle aree montuose. La situazione più delicata è nel territorio di Montignoso, nella frazione di Vietina, dove una frana in via Buffoni sta impedendo il transito. La frazione è isolata e sono state attivate le procedure di emergenza per liberare la carreggiata nel più breve tempo possibile. Sempre a Montignoso, smottamenti anche in località Sant’Eustachio, Piazza e Termo Del Pasquilio, con la strada al momento percorribile ma con invito alla massima prudenza. Via dei Tecchioni è invece coinvolta da uno smottamento, in fase di sistemazione.

In Lunigiana i maggiori disagi sono a Fivizzano , nel borgo di Equi Terme, isolato da ieri sera a causa di una frana che ha invaso la strada provinciale all’altezza della località Molino. In queste ore sono in corso le operazioni per liberare la strada dallo smottamento.

A Carrara, in città, il fiume Carrione sta scendendo sotto la soglia di rischio, dopo che nelle scorse ore stava per raggiungere il secondo livello di guardia. Nelle ultime ore i livelli dei corsi d’acqua stanno tornando a scendere nelle soglie normali. Frane e smottamenti nei paesi a monte sopra Carrara. Tra Codena e Bedizzano si sono verificate alcune frane, con la strada chiusa in attesa di concludere tutti i rilievi geotecnici sul versante in movimento. A causa di infiltrazioni copiose è stata chiusa la galleria del Crocifisso nel tratto di strada della ex ferrovia Marmifera che dai ponti di Vara scende verso Torano. Infine verifiche in corso sulla strada che conduce a Noceto e tra Bedizzano e Colonnata, dove a preoccupare è una frana che si è verificata sotto la carreggiata.