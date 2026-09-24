Aggredisce la sua ex, 48enne arrestato a Prato

Atti persecutori nei confronti della donna con cui aveva avuto una breve relazione e che poi avrebbe anche aggredito. E’ l’accusa contestata a un 48enne, italiano, nei cui confronti è stato eseguito un arresto in flagranza differita.
Atti persecutori nei confronti della donna con cui aveva avuto una breve relazione e che poi avrebbe anche aggredito. E’ l’accusa contestata a un 48enne, italiano, nei cui confronti è stato eseguito un arresto in flagranza differita. Tutto sarebbe avvenuto a Prato. Secondo quanto spiega la procura in una nota, da quando la relazione si era interrotta, il 48enne avrebbe reiterato una serie di condotte nei confronti della ex, 53 anni, italiana, “culminate in un’aggressione, fisica e verbale, ai danni della stessa, ripresa da un cittadino con un filmato. La vittima ha riportato un trauma cranico non commotivo, una frattura costale e contusioni multiple”, lesioni giudicate guaribili in 15 giorni all’ospedale di Prato dove la 53enne è stata visitata. Ad arrestare l’uomo sono stati militari della sezione anti terrorismo-pronto impiego del gruppo della Guardia di finanza. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per il 48enne la misura della custodia cautelare in carcere come richiesto dalla procura.