Controradio Streaming
Gio 24 Set 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaAggredisce la sua ex, 48enne arrestato a Prato
ToscanaCronaca

Aggredisce la sua ex, 48enne arrestato a Prato

By Raffaele Palumbo
Sequestro a un evasore seriale a Prato, applicato il codice antimafia

Atti persecutori nei confronti della donna con cui aveva avuto una breve relazione e che poi avrebbe anche aggredito. E’ l’accusa contestata a un 48enne, italiano, nei cui confronti è stato eseguito un arresto in flagranza differita.

Atti persecutori nei confronti della donna con cui aveva avuto una breve relazione e che poi avrebbe anche aggredito. E’ l’accusa contestata a un 48enne, italiano, nei cui confronti è stato eseguito un arresto in flagranza differita. Tutto sarebbe avvenuto a Prato. Secondo quanto spiega la procura in una nota, da quando la relazione si era interrotta, il 48enne avrebbe reiterato una serie di condotte nei confronti della ex, 53 anni, italiana, “culminate in un’aggressione, fisica e verbale, ai danni della stessa, ripresa da un cittadino con un filmato. La vittima ha riportato un trauma cranico non commotivo, una frattura costale e contusioni multiple”, lesioni giudicate guaribili in 15 giorni all’ospedale di Prato dove la 53enne è stata visitata. Ad arrestare l’uomo sono stati militari della sezione anti terrorismo-pronto impiego del gruppo della Guardia di finanza. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per il 48enne la misura della custodia cautelare in carcere come richiesto dalla procura.
Articolo precedente
Gdf confisca beni per 13 milioni a immobiliarista condannato
Articolo successivo
Usb, contro il caro benzina manifestazione davanti ex raffineria Eni a Livorno

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32329Cronaca19626Politica4408Cultura & Spettacolo3880Diritti2740Sanità2591

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI