    “Un 25 novembre al mese”  – 26 giugno 2026

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    “Un 25 novembre al mese”  – 26 giugno 2026

    trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla

    tema dell’ultima puntata della stagione- il negazionismo del femminicidio. 

    Cosa vuol eliminare Vannacci negando il femminicidio? Il patriarcale gioco dell’oca del riconoscimento. Ma anche le luci e le ombre del recepimento della direttiva sul gender pay gap  e sugli organismi di parità: cosa cambia in concreto.

    Ospite: in studio Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice

    conduce: Chiara Brilli

    con la collaborazione alla trasmissione  di Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice

    Le trasmissioni della  stagione sono riascoltabili su www.controradio.it/un-25-novembre-al-mese