“Un 25 novembre al mese” – 26 giugno 2026
trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla
tema dell’ultima puntata della stagione- il negazionismo del femminicidio.
Cosa vuol eliminare Vannacci negando il femminicidio? Il patriarcale gioco dell’oca del riconoscimento. Ma anche le luci e le ombre del recepimento della direttiva sul gender pay gap e sugli organismi di parità: cosa cambia in concreto.
Ospite: in studio Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice
conduce: Chiara Brilli
con la collaborazione alla trasmissione di Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice
Le trasmissioni della stagione sono riascoltabili su www.controradio.it/un-25-novembre-al-mese