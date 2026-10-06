Aeroporti: oltre 1 milione di passeggeri tra Pisa e Firenze a settembre

Nel mese di settembre oltre un milione di passeggeri è transitato negli aeroporti di Firenze e Pisa, un risultato mai raggiunto prima in un mese di settembre e che segna il quinto mese consecutivo con traffico superiore a tale soglia.
Nel mese di settembre oltre un milione di passeggeri è transitato negli aeroporti di Firenze e Pisa, “un risultato mai raggiunto prima in un mese di settembre e che segna il quinto mese consecutivo con traffico superiore a tale soglia”, spiega Toscana aeroporti, la società che gestisce i due scali. La crescita rispetto a settembre 2025 è stata del +7,9%, sostenuta “da entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+7,7%) e nazionale (+8,9%). “Per la prima volta nella propria storia, il sistema aeroportuale toscano ha superato la soglia degli 8 milioni di passeggeri già nel mese di settembre”, +5,6% rispetto al corrispondente periodo del 2025. Riguardo ai singoli scali Firenze ha registrato a settembre “il miglior mese della propria storia, superando per la prima volta la soglia dei 400 mila passeggeri transitati e riportando una crescita del +4,0% rispetto a settembre 2025. La performance è stata trainata da entrambi i segmenti di mercato”, con Parigi che si conferma anche nel mese di settembre la principale rotta dello scalo fiorentino, seguita da Londra, Amsterdam, Barcellona e Francoforte. “Nuovo record storico giornaliero dello scalo, raggiunto il 27 settembre, con 15.578 passeggeri transitati”. Nei primi nove mesi del 2026 Firenze ha superato per la prima volta quota 3 milioni di passeggeri. Pisa ha chiuso il mese con 664 mila passeggeri, segnando “il miglior settembre della propria storia e una crescita del +10,6% rispetto a settembre 2025”. Il risultato è stato supportato dalla crescita di entrambi i segmenti di mercato: Londra mantiene anche a settembre il primato tra le rotte dello scalo per numero di passeggeri, precedendo Tirana, Palermo, Parigi e Manchester. Ancora lo scalo pisano ha superato per la prima volta la soglia di 5 milioni di passeggeri già nei primi nove mesi dell’anno.