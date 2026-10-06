Accusato di violenza sessuale, arrestato a Firenze

Un cittadino peruviano, 30 anni, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una giovane di 20 anni. E’ accaduto la notte tra venerdì e sabato, alla periferia di Firenze.
Un cittadino peruviano, 30 anni, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una giovane di 20 anni. E’ accaduto la notte tra venerdì e sabato, alla periferia di Firenze. In base a una prima ricostruzione, i due dopo aver cenato insieme sarebbero andati a casa dove la ragazza vive insieme al fratello. L’indomani, la donna avrebbe scoperto di essere stata violentata e si sarebbe confidata con il fratello, mentre il peruviano era ancora in casa. I due uomini, secondo quanto finora ricostruito, avrebbero iniziato a discutere nell’appartamento. Ma poi la lite si è spostata per strada, in zona Novoli. Le urla hanno catturato l’attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato il numero unico di emergenza 112. Sul posto è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno bloccato i due contendenti. Poi il fratello della vittima avrebbe accusato il 30enne di aver violentato la sorella. Accertamenti della polizia in corso.