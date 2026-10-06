Controradio Streaming
Mar 6 Ott 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaAl via rimozione rifiuti via della Chimera a Firenze
ToscanaCronaca

Al via rimozione rifiuti via della Chimera a Firenze

By Raffaele Palumbo
Nardella rifiuti
copyright:imagoeconomica

Via da oggi, dopo lo sgombero, alla rimozione dei rifiuti presenti di fronte al complesso di via della Chimera.

Via da oggi, dopo lo sgombero, alla rimozione dei rifiuti presenti di fronte al complesso di via della Chimera, “passaggio propedeutico – spiega Palazzo Vecchio – all’avvio della cantierizzazione dell’area con l’obiettivo di consentire il recupero degli alloggi e destinarli a edilizia residenziale sociale, così come definito dalla delibera di giunta approvata lo scorso agosto”. Per le operazioni di pulizia impiegati un escavatore meccanico, un automezzo munito di ragno caricatore da 260 quintali e un pianale da 35/75 quintali. Il costo di rimozione e ripristino dell’area, è stimato in circa 168.000 euro e la procedura avverrà “in danno ai soggetti responsabili”. “L’avvio delle operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti rappresenta un passaggio concreto verso la riqualificazione dell’area di via della Chimera e consente di procedere con le attività necessarie alla successiva cantierizzazione, secondo il percorso che avevamo già predisposto da quest’estate – sottolinea l’assessore a welfare e casa Nicola Paulesu -. Il superamento di questo progetto è stato un risultato atteso e importante per riportare vivibilità e sicurezza a questa parte di città e per consentire a questi alloggi di dare un’ulteriore risposta in termini abitativi alla comunità. Andremo infatti ad incrementare il patrimonio pubblico di edilizia residenziale sociale permanente, in linea con le politiche della casa che, come amministrazione abbiamo impostato fin da inizio mandato”.
Articolo precedente
Aeroporti: oltre 1 milione di passeggeri tra Pisa e Firenze a settembre
Articolo successivo
Ucciso davanti al figlio, 2 dei coinvolti indagati per altra aggressione

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32405Cronaca19683Politica4420Cultura & Spettacolo3884Diritti2744Sanità2597

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI