Al via rimozione rifiuti via della Chimera a Firenze

Via da oggi, dopo lo sgombero, alla rimozione dei rifiuti presenti di fronte al complesso di via della Chimera.
Via da oggi, dopo lo sgombero, alla rimozione dei rifiuti presenti di fronte al complesso di via della Chimera, “passaggio propedeutico – spiega Palazzo Vecchio – all’avvio della cantierizzazione dell’area con l’obiettivo di consentire il recupero degli alloggi e destinarli a edilizia residenziale sociale, così come definito dalla delibera di giunta approvata lo scorso agosto”. Per le operazioni di pulizia impiegati un escavatore meccanico, un automezzo munito di ragno caricatore da 260 quintali e un pianale da 35/75 quintali. Il costo di rimozione e ripristino dell’area, è stimato in circa 168.000 euro e la procedura avverrà “in danno ai soggetti responsabili”. “L’avvio delle operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti rappresenta un passaggio concreto verso la riqualificazione dell’area di via della Chimera e consente di procedere con le attività necessarie alla successiva cantierizzazione, secondo il percorso che avevamo già predisposto da quest’estate – sottolinea l’assessore a welfare e casa Nicola Paulesu -. Il superamento di questo progetto è stato un risultato atteso e importante per riportare vivibilità e sicurezza a questa parte di città e per consentire a questi alloggi di dare un’ulteriore risposta in termini abitativi alla comunità. Andremo infatti ad incrementare il patrimonio pubblico di edilizia residenziale sociale permanente, in linea con le politiche della casa che, come amministrazione abbiamo impostato fin da inizio mandato”.