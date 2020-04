Addio a Vincenzo Ponticiello, anima di Spettri e Dennis & The Jets

Si è spento nella giornata di oggi, per cause ancora non note, Vincenzo Ponticiello, figura cardine dalla metà degli anni ’60 della musica fiorentina, prima con la formazione “progressive” Gli Spettri” poi con la rilettura del rock’n’Roll anni ’50 con i notissimi Dennis & The Jets.

Negli ultimi anni Gli Spettri avevano dato alle stampe un nuovo album, “2973 La nemica dei ricordi” che presentarono anche a Controradio.

Giusto il 10 marzo scorso assieme a Vincenzoavevamo ricordato ai nostri microfoni la scomparsa di Armando Grieco, titolare della storica GRS, marchio e negozio di strumenti musicali, attorno al quale hanno girato intere generazioni di musicisti.