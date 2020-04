Mascherine: attesi i rifornimenti nelle farmacie toscane e c’è chi le prende anche per il vicino

All’indomani del via alla distribuzione gratis in farmacie e supermercati in Toscana siamo andati a vedere la situazione nella farmacia all’imbocco di via Senese.

In un’ora e mezzo le mascherine gratuite ieri mattina sono andate esaurite. La farmacia era stata dotata di uno scatolone da 100 pacchetti contenenti ognuna 5 mascherine.

Il farmacista ci ha detto che non verranno riforniti prima di giovedì (sperando che poi le consegne si velocizzino) e quindi questo stride rispetto al rifornimento giornaliero di cui parlava Rossi, oltretutto ci ha detto ‘siamo stati fortunati perché non tutte le farmacie le hanno ricevute, come per esempio la nostra altra sede”.

“Per una persona 5 mascherine per una settimana sono più che sufficienti, anche per due settimane, speriamo che la prossima volta ce ne venga dato un quantitativo comunque maggiore” ci ha detto il farmacista aggiungendo che in quell’ora e mezzo in cui sono finite si sono presentati soprattutto anziani e persone che le hanno prese anche per i vicini e parenti portando più tessere sanitarie con se’. E questo prevedibilmente ha causato un esaurimento più rapido del previsto.

Intervento della polizia ieri pomeriggio fuori da una farmacia di Firenze, quella di piazza delle Cure, per una lite tra un dipendente e un cliente recatosi a ritirare le mascherine distribuite dalla Regione. Secondo quanto ricostruito quando il farmacista gli ha comunicato di aver esaurito la scorta l’uomo, un 70enne, avrebbe iniziato ad agitarsi e ad accusarlo di non volergliele dare. Poi avrebbe

tentato di coinvolgere i clienti che si trovavano in coda fuori costringendo il personale a chiedere l’intervento della polizia.

Il 70enne, residente nella provincia di Firenze, è stato multato per essere uscito dal suo comune di residenza, violando le norme restrittive per il contenimento del contagio da Coronavirus.