Coronavirus: Rossi, da lunedì 1,5 mln mascherine al giorno in farmacie e supermercati

“Da lunedì saremo in grado di fornire in Toscana 1,5 milioni di mascherine ogni giorno, da distribuire gratuitamente nelle farmacie e nei supermercati”. Lo ha annunciato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, intervenendo a Rainews24, e ricordando che 8,5 milioni di mascherine sono già state distribuite alla cittadinanza tramite i Comuni.

“Se questo non bastasse – ha aggiunto – siamo disponibili a inviare altre mascherine ai Comuni in caso di persone anziane isolate, frazioni che non hanno farmacie e Gdo. Allo stato attuale credo veramente che non ci sia stata altra regione che abbia avuto una iniziativa tanto estesa. Oggi si parla con tanto clamore di 90.000 mascherine a Milano: al Comune di Firenze abbiamo dato 400.000 mascherine, distribuite a casa a ogni

cittadino”.