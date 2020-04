Coronavirus: Firenze, obbligo indossare mascherine dal 20 aprile

“Abbiamo deciso di far scattare l’obbligo” di indossare le mascherine “da lunedì 20 aprile. E preciso che le mascherine non sono un lasciapassare per uscire”. Lo ha detto la vicesindaca del Comune di Firenze Cristina Giachi in consiglio comunale in videoconferenza.

“Invito – ha affermato – chi esce da casa per necessità a indossare sempre” questi dispositivi di protezione “quando si trova vicino ad altre persone. In queste ore stiamo ultimando la consegna delle mascherine a casa per i residenti, circa 178.000 famiglie le hanno già ricevute, mancano 10mila famiglie. Da oggi le distribuiremo anche a quei residenti che non sono stati raggiunti e quanti sono domiciliati a Firenze ma non residenti anagrafici”.

Giachi ha spiegato che esiste da oggi “anche un’altra modalità di richiesta attraverso un form” (all’indirizzo comune.fi.it/mascherine) “nel quale si indicano i dati” spiegando “di non averla ricevuta. In questo modo possiamo” monitorare “tutta la città. In questi giorni provvederemo a far fronte alle oltre 2mila richieste già arrivate attraverso mail e telefono e quelle che arriveranno da parte” di chi non ha ricevuto questi dispositivi di protezione.

La vicesindaca inoltre ha affermato che “il dato anagrafico ha rivelato un 25% di non corrispondenza al reale”. Sul futuro “non mi dispiacerebbe continuare a consegnare le mascherine porta a porta per le persone al di sopra di una certa fascia di età”. In riferimento alla situazione dei contagi a Firenze “la condizione generale ci vede su una linearità stazionaria, leggermente calante, che fa ben sperare. Gli ospedali stanno rispondendo molto bene. Il tema è la quarantena dei pazienti in negativizzazione”.

La vicepresidente della Toscana e assessora a cultura, università e ricerca Monica Barni, sarà domani a Siena, per consegnare mille mascherine protettive, acquistate dalla Regione, agli studenti alloggiati nelle residenze universitarie senesi. Barni, spiega una nota, consegnerà le mascherine nella sede del Dsu, l’agenzia regionale per il diritto allo studio.