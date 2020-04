Fase 2, Rossi incontra lavoratori e imprese per le riaperture

Sono in corso gli incontri del presidente della Regione Enrico Rossi con i rappresentanti del mondo del lavoro, degli enti locali e dei distretti produttivi della Toscana.

“Si lavora per prepararsi nel miglior modo all’eventuale riapertura di alcune realtà produttive regionali, anzitutto, quelle più vocate all’export” si legge nella nota diffusa in cui si comunica che le consultazioni in corso dureranno sino alla fine della settimana, al termine della quale saranno assunti alcuni indirizzi e alcune decisioni nel segno della uniformità, della condivisione e della tutela della salute dell’intera comunità.

“L’obiettivo – dichiara il presidente Rossi – è quello di accompagnare le eventuali riaperture con condizioni di sicurezza e protezione individuale adeguate alle esigenze produttive e alle caratteristiche di questa emergenza sanitaria con cui dovremo convivere ancora per diverso tempo”.

E sono quasi 800, a oggi, le imprese dell’area di Firenze che hanno presentato alla prefettura comunicazione di prosecuzione dell’attività in seguito all’entrata in vigore del Dpcm del 10 aprile che contiene misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus in vigore fino al 3 maggio. Secondo quanto fa sapere la stessa prefettura, su tutte queste comunicazioni è in corso un’istruttoria per accertare la legittimità della prosecuzione dell’attività.

Le imprese che supereranno l’istruttoria si aggiungeranno alle quasi 2.000 che avevano già comunicato la prosecuzione dell’operatività in seguito al Dpcm del 22 marzo scorso, con soli 18 provvedimenti di sospensione disposti a quel momento dalla prefettura