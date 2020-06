Abetone, ingenti danni anche alle piste da sci

Abetone, danni ingenti, a causa di un violento nubifragio giovedì notte, nel comune di Abetone Cutigliano sulla montagna pistoiese.

È stata una vera e propria bomba d’acqua – spiega il sindaco dell’Abetone Diego Petrucci -, abbiamo danni su tutto il territorio, sono 80 chilometri quadrati e io sto facendo il giro di ricognizione. In alcuni punti non esiste più la strada, è una devastazione. In Val di luce non si vede neanche più la strada”.

Allagamenti hanno interessato anche alcune abitazioni. “E’ un disastro – afferma ancora il sindaco – proprio in un momento in cui stavamo cercando di ripartire. Le piste da sci sono distrutte, è partita anche l’illuminazione pubblica e i parcheggi sono distrutti”.