‘Fridays For Future’ ritornano con un ‘Bike Strike’

Firenze, “Questo venerdì in occasione della giornata mondiale dell’ambiente, torneremo nelle piazze di tutte le città d’Italia – si legge sull’evento Facebook di Fridays For Future Firenze – È il momento di ritornare nelle strade e farci sentire. Oa più di prima continuiamo e continueremo a sostenere che non vogliamo e non possiamo tornare alla normalità, perché la normalità era il problema”.

“Firenze dovrà ripartire in maniera radicalmente diversa, a partire dalla transizione ecologica in tutti gli ambiti – continua il comunicato di Fridays For Future – Invece che puntare tutto sulla ripresa del turismo di massa, sullo sviluppo e sulla crescita, sul ritorno indiscusso al modello che ci sta portando ad una crisi ecologica senza precedenti (di cui la pandemia che abbiamo vissuto è uno dei sintomi), pretendiamo un cambiamento di rotta immediato, che riguardi la gestione del territorio e le sue risorse, la mobilità, i rifiuti, l’economia locale, la produzione e l’approvvigionamento del cibo”.

L’appuntamento è per venerdì 5 alle ore 18:00, con il ‘Bike Strike’, per partecipare, bisogna trovarsi con una bici, ma si è benvenuti anche senza, e/o con cartelli e striscioni in Piazza Tasso, naturalmente non bisogns dimenticare la mascherina!