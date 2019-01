Abbattuto esemplare di Ibis Eremita. L’esposto di WWF

WWF Toscana, attraverso il suo ufficio legale, sta preparando un esposto per l’uccisione di “Dusti”, un esemplare di Ibis eremita (specie rara e particolarmente protetta) abbattuto in Toscana dai bracconieri nei giorni scorsi.

Si tratta di una nuova vittima del bracconaggio. L’Iris Eremita abbattuto faceva parte del progetto internazionale Valdrappteam che prevede la migrazione controllata di questi rari uccelli per re-insegnare loro la rotta migratoria dopo che la specie era ad un passo dall’estinzione. Un progetto al quale WWF collabora da anni, ospitando gli animali nei mesi invernali nell’Oasi della laguna di Orbetello. Purtroppo non si tratta del primo individuo che viene ucciso dai bracconieri: prima di lui a dicembre sempre in Toscana sono stati impallinati mentre volavano assieme Theo e Frieda. Altri due ibis, Flaps e Don Muggele (il primo in Toscana, il secondo nel Lazio) sono scomparsi in circostanze sospette. Le indagini sono attualmente in corso. Il bracconaggio continua ad essere una vera e propria piaga per le specie protette ed in particolare per l’ibis eremita visto che gli sforzi del progetto per salvarlo rischiano di essere vanificati dai bracconieri.