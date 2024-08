A1, Pullman contro guardrail: un morto e 25 feriti

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sull’A1, al km 360 in direzione Firenze, all’altezza di Badia al Pino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per l’estrazione dei feriti dal mezzo, rimasto incastrato contro il guardrail.

Un moro e 25 feriti : è q questo il bilancio dell’incidente che ha coinvolto nel tardo pomeriggio un pullman di turisti finito contro un guardrail sull’A1, all’altezza di Badia al Pino. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, due persone sono ricoverate in codice rosso, 11 in giallo e 12 in verde. Al momento non si conoscono le generalità e l’età delle persone coinvolte nell’incidente. Sul posto sono intervenute 14 ambulanze, un’automedica, un’auto infermierizzata, un mezzo per la gestione delle maxiemergenze, un elicottero della Asl, due dei vigili del fuoco e agenti delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito da Autostrade, l’A1 è rimasta chiusa per una ventina di minuti nel tratto compreso tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze in seguito all’incidente S

Oltre a questo, nel primo weekend agostano da bollino rosso sulle strade, ci sono stati altri incidenti gravi: a Modena un ragazzo di 19 anni è morto e altri cinque giovani sono rimasti feriti dopo un frontale tra due auto. Nel Cagliaritano un 58enne, in sella a uno scooter è morto dopo una caduta dal suo mezzo. Ed è di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sempre sull’A1 nel tratto Valdichiana e Chiusi verso Roma. Il traffico ha registrato code chilometriche sulle arterie dirette verso i luoghi di villeggiatura: i numeri sono alti, con 2,8 milioni di transiti sulla A2 Autostrada del Mediterraneo. L’incremento si è registrato di più in serata, soprattutto nelle località interessate dal turismo pendolare del fine settimana per i rientri.

Non è andata meglio sulla rete ferroviaria nel nodo di Firenze, con ritardi e treni cancellati, per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Rifredi. Sulla linea Bologna-Verona, treni sospesi, e poi riavviati, tra Santa Viola e San Giovanni in Persiceto per lo stesso motivo. E nel primo fine settimana di agosto non sono mancati i problemi. In Trentino, soccorso alpino al lavoro in Val di Sole dove un gruppo di scout minorenni provenienti da Bologna non riuscivano più a proseguire il percorso e si erano fermati a quota 1.766 metri: il gruppo è stato accompagnato dai soccorritori fino al campeggio della comitiva. Un secondo intervento è stato effettuato per altri sei scout minorenni al bivacco Artuich, a 1.976 metri di quota. Un uomo di 68 anni di origine peruviana invece è annegato nel lago di Como a Valbrona.