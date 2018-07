Badia al Pino, incidente sul lavoro: tre ustionati non sono in pericolo vita 

Non sarebbero in pericolo di vita i tre operai ustionati questa mattina vicino ad Arezzo mentre erano al lavoro nello stabilimento Chimet di Badia al Pino nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo). I tre stavano aprendo un forno industriale per pulirlo quando si è verificato l’incidente.

Il 52enne, che ha riportato bruciature al volto, è stato trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena mentre gli altri due ustionati resteranno ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Arezzo in quanto, d’accordo con il personale specializzato del Bufalini, e’ stato valutato che la difficoltà maggiore per loro non erano le ustioni riportate ma le polveri respirate.

“Il dottor Marco Feri e la sua equipe della rianimazione del San Donato – spiega la Asl – hanno lavato e ripulito i polmoni dalle scorie e adesso, per capire come reagiranno gli organi interessati c’e’ da aspettare almeno un paio di giorni”.

Secondo quanto si apprende i tre sarebbero arrivati con un mezzo proprio al pronto soccorso prima di essere presi in carico dai medici dell’ospedale aretino.