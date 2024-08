Brant Bjork e Xavier Rudd in concerto a Livorno!

Due grandi artisti di rilievo internazionale in arrivo a Livorno questa settimana in Fortezza Nuova. Martedì 6 agosto il padre fondatore della musica stoner Brant Bjork, giovedì sarà la volta del cantautore folk australiano Xavier Rudd (unica data in Toscana)



Brant Bjork, batterista e chitarrista statunitense ha fondato alla fine degli anni ‘80 i Kyuss, insieme a Josh Homme (che in seguito fonderà i Queens Of The Stone Age), John Garcia e Nick Oliveri. Nel 1997 lo troveremo a suonare la batteria nella formazione di culto dei Fu Manchu, continuando la sua attvità di producer, per approdare infine alla carriera solista. Cantante, chitarrista, produttore e fondatore della propria etichetta discografica, Brant Bjork è un artista prolifico come dimostrano i 23 album all’attivo, di cui quattordici da solista. A Livorno sarà accompagnato da Ryan Güt alla batteria, Mario Lalli (Fatso Jetson/Yawning Man) al basso. In apertura del concerto i Mr Bison, solida rock band italiana che unisce psichedelia, retro rock ed elementi progressive. Martedì 6 agosto inizio del concerto ore 21:00, biglietti disponibili su Ticketsms, posto unico in piedi, 25 euro più i diritti di prevendita.

Giovedì 8 agosto in Fortezza Nuova arriva anche l’unica data toscana del mini-tour di Xavier Rudd, il cantautore folk che ha fatto il suo ritorno nel nostro paese con soli cinque appuntamenti. Classe 1978, da Torquay, Australia, Xavier Rudd è un vero one-man band, polistrumentista e cantautore folk conosciuto per la musica dalle atmosfere primitive e per il sound che trasuda contaminazioni da tutto il mondo. I suoi testi socialmente impegnati parlano di natura e ambientalismo. Ad aprire la serata il cantautore statunitense folk Joshua Radin. Inizio concerto ore 21:00, biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster, posto unico in piedi, 25 euro più i diritti di prevendita.

