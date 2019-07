A Firenze una festa interculturale per celebrare le diversità

Mercoledì 3 luglio 2019, presso il Circolo Culturale il Boschetto (Limonaia di Villa Strozzi, via di Soffiano,11), si terrà una festa interculturale per festeggiare l’inizio della pausa estiva delle attività scolastiche organizzata da Gli Anelli Mancanti – Centro Interculturale Regionale, associazione di volontariato che promuove corsi serali di italiano per stranieri.

l’Associazione di volontariato Gli Anelli Mancanti propone una festa, a partire dalle 22:00, con musica e approfondimenti sui temi dell’integrazione e dell’intercultura. Brevi interventi di ospiti insieme a concerti e musica dal vivo: in scaletta Trinadamas – musica dal mondo, Kora Beat band interculturale di Torino e Dj Set di Coqò Djette, Hugolini e Ghiaccioli e Branzini.

L’associazione di volontariato Gli Anelli Mancanti, Centro Interculturale Regionale, da anni promuove l’intercultura e l’integrazione attraverso l’insegnamento dell’italiano per stranieri e sportelli di assistenza legale, medica e di sostegno alla ricerca del lavoro gratuiti e aperti a tutti.

L’integrazione e l’intercultura sono due obiettivi che i volontari degli Anelli si impegnano a raggiungere con uno sforzo collaborativo e partecipativo senza escludere nessuno né i nuovi residenti né quelli di lunga data, perché credono che in fondo “insieme si sta bene”.

Per questo motivo e per festeggiare l’inizio della pausa estiva Gli Anelli Mancanti invitano tutti i fiorentini alla loro festa organizzata presso il Circolo Culturale Il Boschetto nel parco della Limonaia di Villa Strozzi – via di Soffiano, 11 – il prossimo 3 luglio 2019.

A partire dalle 19.00 ci sarà la cena (prenotazione obbligatoria) con accompagnamento musicale proposto dai due Dj Set di Hugolini e Ghiaccioli e Branzini.

Dalle 21.00 musica dal vivo con l’atteso concerto del gruppo Kora Beat che sarà aperto dal trio Trinadamas. A seguire di nuovo i Dj Set per continuare a ballare sui ritmi tropicali, esotici e sincretici di Coqò Djette, Hugolini e Ghiaccioli e Branzini DJ.

Una festa interculturale pensata e organizzata per tutti i fiorentini curiosi di sapere cosa vuol dire vivere in una Città Aperta.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.anellimancanti.com