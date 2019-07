Giardino dell’Orticoltura, gli eventi in programma per inizio luglio

Il Giardino dell’Orticoltura prosegue il suo cartellone con una programmazione adatta a tutte le età ad ingresso gratuito.

Lunedì 1, dalle 19 alle 23, cena al chiosco a base di pizza, insalatone e piadine romagnole tirate a mano. Birre alla spina, artigianali, senza glutine, bevande bio, bicchieroni di frutta fresca.

Martedì 2, dalle 17, “La vecchina che viveva nella bottiglia dell’aceto”: letture animate per bambini a cura dell’Associazione Culturale Teatrola. Dalle 18 alle 20, Baby Streetters: un laboratorio di piccolo circo e giocoleria per bambini e famiglie a cura dell’associazione fiorentina Vola Tutto.

Mercoledì 3, dalle 17.30 alle 19.30, “Colori e riflessi”, laboratori creativi gratuiti per bambini dai 3 ai 9 anni a cura di Cristina Bica. Gli incontri, volti a valorizzare il senso civico del riciclo e del recupero degli oggetti nel segno della sostenibilità per un consumo più consapevole, mostreranno come restituire nuova vita agli oggetti in maniera divertente e creativa poiché “nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma”.

Dalle 19 fino alle 21, ArtGarden, in collaborazione con l’Associazione Culturale Heyart. Alle 19 l’evento verrà aperto da “I Tipi Buffi”, un workshop di uncinetto per bambini con Kate Alinari, che insegnerà ai più piccoli a muovere i primi passi nel mondo dei gomitoli, realizzando i Tipi Buffi. Alle 19:30 sarà il turno di “STOFFE GRASSE”, workshop di cucito creative per adulti con Laura Pulci: piante grasse e cactus realizzati con stoffa, feltro, pannolenci e materiali da riuso decorati con fiori e pietre di mare in vasi e vasetti riciclati. Sempre alle 19:30 ci sarà “Reverse”, un laboratorio di Creazione Collettiva, a cura di Francesca Campigli & Federica Giuliani. Partendo da un tema individuato in base al contesto sarà messo in condivisione con i partecipanti un processo creativo che potrà comprendere l’assemblaggio di materiali, la scrittura creativa, l’utilizzo del colore. Il laboratorio sarà volto a modificare e sollecitare la percezione dei partecipanti rispetto all’argomento, a cambiare sguardo e a sentirsi parte di qualcosa di collettivo. Sono previste per le ore 20 le selezioni musicali underground a cura di Ettore Postal.

Per prenotare tutti i laboratori: [email protected].

Giovedì 4, dalle 19 alle 20, lezioni gratuite di yoga integrale a cura di Stephany Blanc. Dalle 19 alle 22 Aperiformentera: si parte con un’apericena a base di paella, pimientos del padron, nachos al queso e salsa guacamole e jalapenos, papas al horno e altre tapas baleariche. Si prosegue con la famosa “Sangria Blanca” a base di frutta fresca di stagione, vino blanco e l’immancabile ingrediente segreto. Il tutto condito dall’olio extravergine musicale di Fab1onE ed il suo progetto sonoro “BalearikA”.

Venerdì 5, dalle 21:30 nella Loggetta dei Bondi, “Conversazioni Italo – Brasiliane”. Concerto per voce e chitarra con Cristina Rizzo (voce) e Pino Arborea (chitarra).

Sabato 6, dalle 18 alle 22, “CO.LORE PARTY! CO.LORE”, evento organizzato dal Collettivo Loredana, un network di professioniste che operano nel campo della creatività musicale, visiva e performativa. Per la serata, Sofia Scupola curerà il djset con una selezione tutta in vinile.

Domenica 7, dalle 19, Masterplan Trio in concerto: una formazione in Trio di musicisti, che esegue e reinterpreta alcuni famosi brani del repertorio Fusion/Jazz, per una serata di sicuro interesse e divertimento. Line up: Andrea Allulli (pianoforte), Daniele Vettori (chitarra elettrica), Ermanno Allulli (batteria).

Lunedì 8, dalle 20, il Trio Mediterraneo darà vita ad un repertorio molto variegato, con brani da Paco De Lucia a Paolo Conte, passando da Jobim, Astor Piazzolla, Charlie Haden, musiche e canzoni popolari cubane, rumba, bolero, beguine, bossa nova e samba. Line up: Paolo Casu (percussioni), Luca Imperatore (chitarra classica), Alessandro Piccini (chitarra classica e voce).

Martedì 9, dalle 18 alle 20, torna Baby Streetters con il laboratorio di piccolo circo e giocoleria per bambini e famiglie a cura dell’associazione fiorentina Vola Tutto, mentre dalle 19 è previsto il dj set di Mass Gostinelli. ChillHouse Music Sunset Aperitif and Cool Vibes con apericena e buffet a tema.

Mercoledì 10, dalle 17.30 alle 19.30, saranno riproposti “Colori e riflessi”, laboratori creativi gratuiti per bambini dai 3 ai 9 anni a cura di Cristina Bica.

Dalle 19.30 fino alle 21 torna anche ArtGarden, in collaborazione con l’Associazione Culturale Heyart, che alle 19:30 proporrà “Disegnare semplice, non è proprio semplice!”, workshop di disegno, a cura di Rubina Barbieri, con stage di disegno a mano libera in cui vengono fornite alcune nozioni per imparare a semplificare gli elementi ed i tratti dell’illustrazione (concentrandosi sul primo piano del viso). E’ previsto inoltre “Telaio a Cornice: Trame creative in giardino”, laboratorio di riuso creativo a cura di Barbara Signori. Francesca Campigli & Federica Giuliani cureranno “Reverse”, un laboratorio di Creazione Collettiva: partendo da un tema individuato in base al contesto si metterà in condivisione con i partecipanti un processo creativo che potrà comprendere l’assemblaggio di materiali, la scrittura creativa, l’utilizzo del colore. Alle 20:30 e alle 21:00 andrà in scena “OLTRE”, una performance di danza contemporanea site specific, coreografia a cura di Luana Pennella.

Per prenotare tutti i laboratori: [email protected].

Giovedì 11, dalle 19 alle 20, lezioni gratuite di yoga integrale a cura di Stephany Blanc. Dalle 19.30 ci sarà ArtGarden Special Edition. In programma è previsto “Stampa fresca fatta in casa: che faccia faccio?”, un workshop di tecniche di stampa con materiali del quotidiano, a cura di Veruska Ceruolo. Al posto della lastra metallica utilizzata nella tecnica dell’acquaforte, si inciderà su tetrapak. In fase di stampa si userà una pressa alternativa che si trova nelle nostre case. Un altro workshop proposto è “Costruisci un erbario”, a cura di Fatacadabra. Dalle ore 20:30 alle 21:30 si terrà “Studio sulla Luna”, uno work in progress di un’indagine corporea sul significato di “andare sulla Luna”, ovvero il generare un moto di ascesa alla Luna e del significato di cui quest’ascesa si investe una volta calpestato nuovamente il suolo terrestre. Coreografia di Serena La Grotta, consulenza artistica di Giulia Anastasio e Micol Gualfetti, poesia e voce di Oleg Dell’amore, danzatrici Giuditta Macaluso, Giulia Anastasio, Serena La Grotta. Musica: Isolated System di Muse, Europe of the rain di Max Richter, frasi tratte dal “Discorso all’umanità” de Il Grande Dittatore. Durante la serata, live painting dello street artist M11.

Per prenotare tutti i laboratori: [email protected].

Venerdì 12, dalle 21:30 nella Loggetta dei Bondi, “Tra virtuosismo e trascendenza”, concerto per fisarmonica con Riccardo Centazzo.

Sabato 13, dalle 19, Nora Soul Trio in concerto. Protagonista una performance sulle note di pianoforte, voce e batteria. La band è composta da: Eleonora Vecchio alla voce, Luigi Genise al pianoforte e tastiere e Ermanno Allulli alla batteria.

Domenica 14, dalle 19 alle 21, si terrà il concerto dei Travels Band: i musicisti ripercorrono un particolare repertorio jazzistico, insieme ad alcuni famosi brani del repertorio di Pat Metheny reinterpretati e riarrangiati per la formazione in quartetto. Line up: Gianni Zei (chitarra elettrica), Luigi Genise (pianoforte), Bernardo Sacconi (basso elettrico e contrabbasso), Ermanno Alulli (batteria).

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giardinoartecultura.it.